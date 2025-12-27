Connect with us
 

Educação

Tobias Segue Sem Autoridade: Conseguiram destruir uma escola que seria referência no estado!

Published

56 minutos ago

on

Descaso das autoridades com a Escola Rural Engenheiro Jose Carvalho, e com o CAIC de Tobias Barreto.

 

“Realmente meu amigo, nada aqui vai para frente, é uma pena esta este descaso. O povo e os representantes deveriam cobrar como no caso os vereadores e parece também que temos um deputado para tomar decisões à favor do povo , mas nada! Quando Tobias Barreto no leito de morte lhe perguntaram, Tobias o que o Senhor deseja para para o seu povo? Ele responde CULTURA… mas o povo entendeu Costura!!!! É uma pena o que eles fizeram”. Djavan Rodrigues Diu

 

A pergunta é: A quem interessa fechar uma escola, moderna, futurística e com um parque aquático para a criançada?

 

E ainda mais, localizada no Bairro Cruz que engloba o Conjunto Irmã Dulce.

 

Uma escola com um objetivo claro de atender a jovens e adolescentes das zonas rurais de Tobias Barreto e outros municípios inseridos no raio aproximado de até 150 Km.

 

O ciclo era concluído com o curso de formação técnica que capacitava os alunos para atuarem nas áreas da Agricultura familiar, Agronegócio e agropecuária.

 

Toda essa formação, possibilitava o ingresso do aluno no mercado local de trabalho nas comunidades de origem.

 

A Escola Rural Engenheiro Jose Carvalho oferecia toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos, como por exemplo:

  • Alimentação

  • Auditório

  • Pátio Coberto

  • Área Verde

  • Biblioteca

  • Sala de leitura

  • Refeitório

  • Sala de professores

  • E pasmem os Senhores, até um parque aquático.

 

 

O Engenheiro José Carvalho, nascido de família pobre, teve grande êxito no mundo dos negócios, conheceu Tobias Barreto, através de outro Engenheiro, meu amigo Djavan Rodrigues Díu e se encantou pela nossa cidade.

 

Acompanhei de perto desde o inicio da obra até o fim. Eu Djavan e o Engenheiro José Carvalho.

 

Porém, as autoridades do nosso município, não tiveram no mínimo, a sensatez de manter uma obrar tão grandiosa e importante como o CAIC e a Escola Rural funcionando em pleno vapor.

 

Realmente, estamos retrocedendo, Tobias Barreto a Terra do Contrário.

 

Related Topics:
Advertisement   

Recomendados

Destaque5 minutos ago

Na Moral Esporte Clube! Aqui você fica sabendo de tudo.

Os Esportes são todas atividades físicas realizadas pelo homem e que tem o objetivo de promover o fortalecimento da saúde...
Economia13 minutos ago

Uma Vergonha – Novo salário mínimo será de R$ 1.621 em 2026

O mínimo anterior era de R$ 1.518   O salário mínimo será de R$ 1.621 a partir de 1º de...
Economia20 minutos ago

Faz o L – Universidades federais sofrem corte de R$ 488 milhões e alertam para risco à permanência estudantil

A informação foi divulgada neste sábado (27) pela Andifes O orçamento das universidades federais brasileiras sofreu um corte de R$...

EM ALTA