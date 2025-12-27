Educação
Tobias Segue Sem Autoridade: Conseguiram destruir uma escola que seria referência no estado!
Descaso das autoridades com a Escola Rural Engenheiro Jose Carvalho, e com o CAIC de Tobias Barreto.
“Realmente meu amigo, nada aqui vai para frente, é uma pena esta este descaso. O povo e os representantes deveriam cobrar como no caso os vereadores e parece também que temos um deputado para tomar decisões à favor do povo , mas nada! Quando Tobias Barreto no leito de morte lhe perguntaram, Tobias o que o Senhor deseja para para o seu povo? Ele responde CULTURA… mas o povo entendeu Costura!!!! É uma pena o que eles fizeram”. Djavan Rodrigues Diu
A pergunta é: A quem interessa fechar uma escola, moderna, futurística e com um parque aquático para a criançada?
E ainda mais, localizada no Bairro Cruz que engloba o Conjunto Irmã Dulce.
Uma escola com um objetivo claro de atender a jovens e adolescentes das zonas rurais de Tobias Barreto e outros municípios inseridos no raio aproximado de até 150 Km.
O ciclo era concluído com o curso de formação técnica que capacitava os alunos para atuarem nas áreas da Agricultura familiar, Agronegócio e agropecuária.
Toda essa formação, possibilitava o ingresso do aluno no mercado local de trabalho nas comunidades de origem.
A Escola Rural Engenheiro Jose Carvalho oferecia toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos, como por exemplo:
Alimentação
Auditório
Pátio Coberto
Área Verde
Biblioteca
Sala de leitura
Refeitório
Sala de professores
E pasmem os Senhores, até um parque aquático.
O Engenheiro José Carvalho, nascido de família pobre, teve grande êxito no mundo dos negócios, conheceu Tobias Barreto, através de outro Engenheiro, meu amigo Djavan Rodrigues Díu e se encantou pela nossa cidade.
Acompanhei de perto desde o inicio da obra até o fim. Eu Djavan e o Engenheiro José Carvalho.
Porém, as autoridades do nosso município, não tiveram no mínimo, a sensatez de manter uma obrar tão grandiosa e importante como o CAIC e a Escola Rural funcionando em pleno vapor.
Realmente, estamos retrocedendo, Tobias Barreto a Terra do Contrário.
