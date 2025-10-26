Connect with us

Destaque

Outubro de 2025 é o mais chuvoso desde 2019 em Tobias Barreto

Published

1 dia ago

on

Após as últimas chuvas registradas nas últimas 48 horas, o acumulado de precipitação em Tobias Barreto atingiu 81,8 milímetros neste mês de outubro de 2025. Com esse volume, o município registra o outubro mais chuvoso desde 2019, ano em que foram iniciadas as medições locais.

 

 

O resultado reforça a instabilidade climática observada nos últimos dias e marca um contraste com anos anteriores, quando o mês de outubro apresentou volumes de chuva mais modestos. As precipitações recentes contribuíram para elevar os índices hídricos e trazer umidade ao solo, beneficiando principalmente as áreas rurais do município.

 

A expectativa é de que novas pancadas de chuva possam ocorrer nos próximos dias, o que poderá elevar ainda mais o acumulado mensal.

Related Topics:
Advertisement   

EM ALTA