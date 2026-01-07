Notícias
Investigado por homicídios morre durante confronto com a polícia em Lagarto
Ele atirou contra agentes durante cumprimento de mandado e não resistiu aos ferimentos
Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou, nesta terça-feira (6), na prisão de um homem investigado por diversos homicídios em Lagarto. Durante o cumprimento do mandado judicial, o suspeito reagiu à abordagem e acabou morto em confronto com os policiais.
Segundo informações policiais, ao ser abordado, o suspeito disparou contra os agentes, que revidaram. Ele foi socorrido e levado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
Entre os crimes atribuídos ao investigado está um homicídio ocorrido em 2 de novembro de 2025, quando a vítima foi morta por disparos de arma de fogo em via pública.
