Duas rodas, saúde e flores: um fim de semana especial na Ferreira Costa

A Ferreira Costa, localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2695, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju (SE), preparou uma programação especial que promete encantar o público e movimentar a cidade com uma série de ações voltadas para o bem-estar, a cultura e a convivência. Entre os destaques estão a tradicional Feira de Flores de Holambra, a Exposição de Motos com o grupo Motoqueiras de Salto e ainda serviços gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Neste sábado, dia 27 de setembro, a partir das 10h da manhã, o estacionamento da Ferreira Costa será o ponto de encontro para um evento especial em alusão à Semana Nacional de Trânsito, com a presença do grupo Motoqueiras de Salto. A ação busca valorizar o protagonismo feminino no motociclismo, promover debates sobre segurança no trânsito e conscientizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes envolvendo motocicletas. Durante o evento, o público poderá conferir uma exposição de motocicletas, participar de conversas sobre respeito e igualdade no trânsito, além de interagir com as integrantes do grupo em um ambiente acolhedor e educativo.

Ainda no mesmo dia, os visitantes terão acesso gratuito a serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e teste de glicemia, reforçando o compromisso social da Ferreira Costa com a promoção do bem-estar da comunidade sergipana. Essas ações visam não apenas oferecer cuidados básicos de saúde, mas também estimular hábitos preventivos entre os clientes e colaboradores.

Já a partir da próxima terça-feira, dia 30 de setembro, a beleza das flores tomará conta dos corredores do Home Center com a chegada da esperada Feira de Flores de Holambra. Reconhecida por reunir as mais belas espécies florais cultivadas na cidade de Holambra (SP), a feira traz mais de 200 espécies de plantas e flores com preços a partir de apenas R$ 5,00. Entre as espécies disponíveis, destacam-se bonsais, orquídeas, suculentas, cactos, rosas do deserto e outras plantas ornamentais ideais tanto para ambientes internos quanto externos.

Durante a feira, os visitantes também poderão receber orientações de profissionais especializados em jardinagem, com dicas práticas sobre cultivo, manutenção e cuidados com as plantas. Além disso, o setor de jardinagem da Ferreira Costa estará com sua linha completa de produtos à disposição do público, oferecendo sementes, jarros, terra, adubos, fertilizantes, cachepôs e diversos itens para quem deseja montar ou renovar o jardim com praticidade, beleza e dedicação.

Com uma programação que une natureza, saúde, conscientização e integração social, a Ferreira Costa Aracaju reforça seu papel como um espaço de convivência e experiências, promovendo atividades que vão além das compras e proporcionam momentos de aprendizado, lazer e bem-estar para toda a família. Todos os eventos são gratuitos e abertos à comunidade, tornando-se uma excelente oportunidade para viver um fim de semana diferente, com mais cor, informação e cuidado com a vida.

Sobre a Ferreira Costa:

Com 141 anos de história, a Ferreira Costa (@ferreiracosta), maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas nove lojas, a Ferreira Costa também possui o e-commerce www.ferreiracosta.com e o App, com entrega para todo Brasil.