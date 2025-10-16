Connect with us

Destaque

Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos

Published

2 horas ago

on

A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário, que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta.

 

 

Sobre Nós!

A Rádio Na Moral, também é conhecida como a Emissora dos Brasileiros na Internet. No Ar desde 1997, localizada em Tobias Barreto no estado de Sergipe na frequência 104.9 FM.

 

Com uma visão empreendedora e ousada, inova o mercado de rádio na EUROPA, centrada em Bruxellas no coração do velho Continente na frequência 99.3 Megahertz, tocando o melhor da música brasileira e internacional 24 horas por dia. No Brasil, a rádio fica situada em Florianópolis /SC na faixa estendida 87.3 MHz (classe A4) com afiliada em Aracaju capital de Sergipe na faixa estendida 76.1 Megahertz.

 

A RADIO NA MORAL, pode ser ouvida no mundo todo através de seus aplicativos desenvolvidos para tabletes, smartphones, celulares e na Alexa. Slogan “Música, esporte e notícias”.

Related Topics:
Advertisement   

Recomendados

Destaque2 horas ago

Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos

A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos...
Destaque15 horas ago

Votorantim Cimentos abre vagas de estágio em Laranjeiras (SE)

Programa de Estágio de Último Ano é oportunidade para estudantes de Engenharia Mecânica e áreas correlatas vivenciarem na prática o...
Esportes17 horas ago

Flamengo vence o Botafogo e segue na cola do líder Palmeiras

Rubro-negro consegue três pontos importantes para manter sonho do título brasileiro vivo   Nesta quarta-feira (15), no Brasileirão, o Flamengo venceu o...

EM ALTA