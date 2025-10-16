Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos

A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário, que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta.

Sobre Nós!

A Rádio Na Moral, também é conhecida como a Emissora dos Brasileiros na Internet. No Ar desde 1997, localizada em Tobias Barreto no estado de Sergipe na frequência 104.9 FM.

Com uma visão empreendedora e ousada, inova o mercado de rádio na EUROPA, centrada em Bruxellas no coração do velho Continente na frequência 99.3 Megahertz, tocando o melhor da música brasileira e internacional 24 horas por dia. No Brasil, a rádio fica situada em Florianópolis /SC na faixa estendida 87.3 MHz (classe A4) com afiliada em Aracaju capital de Sergipe na faixa estendida 76.1 Megahertz.