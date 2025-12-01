Connect with us

Destaque

Operação contra fraude tributária e lavagem de dinheiro cumpre 16 mandados de prisão

Published

6 dias ago

on

O esquema movimentava valores expressivos e mantinha uma contabilidade paralela destinada a mascarar a real origem e o fluxo financeiro das operações.

 

Uma operação contra fraude tributária e lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) em Sergipe.

A ação cumpre 16 mandados de prisão relacionados ao esquema e é realizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através do GAESF/MPES.

O cumprimento dos mandados ocorre em Aracaju com atuação do Gaeco, do Batalhão de Rádio Patrulha (RP) da Polícia Militar de Sergipe, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsáveis pela coleta de documentos, dispositivos eletrônicos e demais materiais de interesse investigativo.

Related Topics:
Advertisement   

Recomendados

Esportes3 dias ago

Enea! Flamengo domina o Ceará e se sagra campeão brasileiro pela nona vez

Samuel Lino foi o responsável pelo gol do título rubro-negro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, o...
Destaque6 dias ago

Operação contra fraude tributária e lavagem de dinheiro cumpre 16 mandados de prisão

O esquema movimentava valores expressivos e mantinha uma contabilidade paralela destinada a mascarar a real origem e o fluxo financeiro...
Destaque6 dias ago

Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos

A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos...

EM ALTA