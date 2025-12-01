Destaque
Operação contra fraude tributária e lavagem de dinheiro cumpre 16 mandados de prisão
O esquema movimentava valores expressivos e mantinha uma contabilidade paralela destinada a mascarar a real origem e o fluxo financeiro das operações.
Uma operação contra fraude tributária e lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) em Sergipe.
A ação cumpre 16 mandados de prisão relacionados ao esquema e é realizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através do GAESF/MPES.
O cumprimento dos mandados ocorre em Aracaju com atuação do Gaeco, do Batalhão de Rádio Patrulha (RP) da Polícia Militar de Sergipe, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsáveis pela coleta de documentos, dispositivos eletrônicos e demais materiais de interesse investigativo.
