Operação contra fraude tributária e lavagem de dinheiro cumpre 16 mandados de prisão

A ação cumpre 16 mandados de prisão relacionados ao esquema e é realizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, através do GAESF/MPES.

O cumprimento dos mandados ocorre em Aracaju com atuação do Gaeco, do Batalhão de Rádio Patrulha (RP) da Polícia Militar de Sergipe, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsáveis pela coleta de documentos, dispositivos eletrônicos e demais materiais de interesse investigativo.