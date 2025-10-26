Destaque
Governador nomeia Fábio Reis como secretário de representação de Sergipe em Brasília
A nomeação foi publicada no Diário Oficial.
O governador de Sergipe Fábio Mitidieri nomeou o deputado federal Fábio de Almeida Reis , como secretário especial de representação de Sergipe em Brasília.
A nomeação de Fábio foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7). Com isso, o vereador de Aracaju Nitinho (PSD) deve assumir a vaga.
De acordo com a Câmara de Vereadores, quem ocupará a vaga de Nitinho na casa será o Dr. Manuel Marcos (PSD).
Por g1 SE
