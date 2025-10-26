Connect with us

Governador nomeia Fábio Reis como secretário de representação de Sergipe em Brasília

4 horas ago

A nomeação foi publicada no Diário Oficial.

O governador de Sergipe Fábio Mitidieri nomeou o deputado federal Fábio de Almeida Reis , como secretário especial de representação de Sergipe em Brasília.

 

A nomeação de Fábio foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (7). Com isso, o vereador de Aracaju Nitinho (PSD) deve assumir a vaga.

 

De acordo com a Câmara de Vereadores, quem ocupará a vaga de Nitinho na casa será o Dr. Manuel Marcos (PSD).

 

Por g1 SE

