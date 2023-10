Vitinho, Jefinho e Souza comandam edição histórica do Arena Samba Clube

Uma edição histórica! Assim será o último Arena Samba Clube de 2023. O evento acontece no dia 3 de dezembro, a partir das 13h, no Iate Clube de Aracaju, com diversas novidades: shows do cantor Vitinho e da Seleção Arena, sob o comando inédito de Jefinho e Sousa. O grupo Édiferente e o cantor Nona também vão agitar o evento realizado pelos empresários Cleyton Santos e Karyna Maynart.

Com 1,2 milhões de seguidores no Instagram e 2,6 milhões de ouvintes mensais só no Spotify, o cantor e compositor carioca Vitinho é referência no pagode romântico do país. Ele conquistou o Brasil com a música "22 Minutos" quando era da banda Disfarce e, em 2019, já em carreira solo, despontou com a música "Traição". Atualmente sua música de trabalho é "Aos 45", que faz parte da segunda edição do seu EP Trajetória.

Já o cantor e compositor Jefinho volta a Aracaju com a missão de comandar a Seleção Arena Clube ao lado cantor Souza. Jefinho também é carioca e começou a carreira solo em 2020 com o EP “Futuro Indefinido” e, no ano passado, lançou os novos singles “Flashback” e “Meu Jogo”, esse último em parceria com a banda Vou Zuar. Já o cantor Souza, sucesso nas regiões Sul e Sudeste, tem se destacado com a segunda edição do “EP Falando de Amor”, lançada este ano.

A banda sergipana ÉDiferente também integra a line-up do último Arena Samba Clube do ano. Sob o comando dos cantores Eder Malanconi e João Miguel, o grupo tem sido presença confirmada em grandes eventos e se destaca pelo repertório variado que mescla samba e pagode romântico. A última atração da festa é o cantor sergipano Nona, que vive um momento especial na carreira com o sucesso das músicas autorais “Não vou atrás e “Ainda existia amor”. Natural de Aracaju e morador no Bairro Cidade Nova, o cantor conta com mais de 40 mil seguidores em sua rede social e com uma agenda sempre badalada aos finais de semana.

Os ingressos para o Arena Samba Clube estão à venda no site Bilheteria Digital, nas lojas Iphone 079, localizadas nos shoppings Jardins e Prêmio, além do Araras Praia Hotel, na avenida Rotary, nº 125, na Orla de Atalaia. Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (79) 99952 2944.

Sobre o Arena Samba Clube

O Arena Samba Clube reúne uma galera apaixonada pela mistura de samba, amigos e cerveja gelada. No melhor estilo “sinta-se em casa” e com shows de artistas do samba e do pagode romântico, o evento é marcado pelo clima de descontração, alegria, diversão e amizade.

Sob o comando os empresários Clayton Santos e Karyna Maynart, as últimas edições foram realizadas no Iate Coube de Aracaju, na Vibe Music Lounge, no Parati Beach Club e no rooftop do Araras Praia Hotel. O evento tem se destacado por trazer a Aracaju novos nomes do pagode, a exemplo de Escandurras, Pagode do Adame e Jefinho.

SERVIÇO:

Arena Samba Clube

Atrações: Vitinho, É Diferente e Seleção Arena Samba Clube sob o comando de Souza e Jefinho

Data: 03/12

Horário: 13h

Local: Iate Clube de Aracaju – Av. Beira Mar, 225 – Treze de Julho, Aracaju

Mais informações: (79) 99952 2944