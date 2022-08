Vélez vence Talleres e será adversário do Flamengo nas semifinais da Libertadores

Após se classificar diante do Corinthians nas quartas, o Flamengo também conheceu, poucas horas depois, o seu próximo adversário nas semifinais da Libertadores: o Vélez Sarsfield, que venceu o rival argentino Talleres nas duas partidas e garantiu vaga na sequência do torneio. O jogo de ida acontecerá entre 30 de agosto e 1° de setembro, no Estádio José Amalfitani, e o da volta, dia 6 ou 7, no Maracanã. O Rubro-Negro decide em casa por ter melhor campanha.

Se um lado do chaveamento está definido, o outro ainda espera por um desfecho, na noite desta quinta-feira (11). Com um empate em 0 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, na semana passada, o Athletico-PR tenta bater o Estudiantes, na Argentina, para seguir vivo na competição. Se avançar, o Furacão encara o atual bicampeão Palmeiras, que derrotou o Atlético-MG nos pênaltis por 6 a 5, no Allianz Parque – Rubens desperdiçou a cobrança.

Duelo de argentinos

Depois de sair do confronto de ida com vantagem de 3 a 2, em casa, o Veléz foi até o Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, necessitando apenas de um empate para carimbar o passaporte à fase seguinte. No prejuízo e em cenário adverso, o Talleres adotou postura ofensiva, mas se viu incapaz de infiltrar no sistema defensivo adversário, bem postado. Aos 33 do segundo tempo, Julián Fernández entrou e anotou o gol da vitória, com precisa assistência de Janson. O atacante, inclusive, driblou o goleiro e mandou ao fundo das redes.