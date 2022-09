Valmir desmente boatos, mantém candidatura e diz que revelará quem do governo quer prejudicá-lo

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), candidato a governador de Sergipe, anunciou neste sábado (10) que manterá sua candidatura ao Governo do Estado, mesmo tendo sido derrotado mais uma vez no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que impugnou seu registro de candidatura por unanimidade.

O candidato impugnado usou uma rede social para reafirmar o compromisso com sua candidatura, independentemente da recente decisão TRE.

“Agora eles querem aproveitar para implantar a dúvida na cabeça dos sergipanos. Eu não renunciei a candidatura ao Governo de Sergipe, o sonho não é só meu, é da maioria esmagadora dos sergipanos”, diz Valmir.

Ainda, de acordo com a publicação, na próxima segunda-feira Valmir estará concedendo uma entrevista coletiva à imprensa para revelar quem do governo estadual estaria tentando o prejudicar na esfera judicial.

“Só acreditem no que estiver aqui, em nosso perfil oficial. Boa parte dos portais que noticiam uma suposta desistência minha possuem vínculos com a máquina. Segunda-feira estaremos fazendo uma coletiva de imprensa para conversarmos com todo o povo de Sergipe e mostrar quem está trabalhando para nos prejudicar”, anunciou Valmir de Francisquinho.

O Hora News apurou que o nome que Valmir se refere seria o de Fábio Mitidieri, candidato do governador Belivaldo Chagas, que tem feito críticas a manutenção da candidatura do itabaianense, inclusive lembrando em alguns programas políticos eleitorais e entrevistas de rádio que o mesmo já havia sido preso e que estaria enganando o eleitor ao insistir com a candidatura condenada pela Justiça Eleitoral.

Pelo regimento constitucional brasileiro, Valmir de Francisquinho tem direito de recorrer até que se esgote todos os recursos jurídicos possíveis. Ou seja, até o transitado em julgado da ação. Ele ainda aguarda, por exemplo, o julgamento pelo TSE dos embargos de declaração.

Por Redação

Foto: Divulgação