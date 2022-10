Valmir de Francisquinho teve 457.922 votos durante eleição para governo de Sergipe, diz documento do TRE

O candidato indeferido, Valmir de Francisquinho (PL) teve 457.922 votos durante eleição para governo de Sergipe. A informação foi fornecida, através de ofício, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe ao advogado de defesa do político, nesta terça-feira (4).

Segundo o documento do TRE, os votos foram computados como ‘nulos’. O TRE já havia informado que, como não havia tempo hábil para exclusão do candidato nas urnas, os votos eventualmente creditados em nome de Valmir seriam considerados nulos.

A candidatura do político foi indeferida, por unanimidade, pelo TSE no dia 29 de agosto. No último sábado (1º), o Supremo Tribunal Federal negou um recurso da defesa do político.