Um dos maiores músicos do Brasil, Caetano Veloso completa 80 anos

Cantor e compositor nascido em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, tem dado imensa e rica contribuição a diferentes campos das artes no país — da música à literatura — aos quais imprime suas ideias inovadoras.

Hoje é dia de reverenciar um gigante da cultura popular brasileira. Caetano Emanuel Vianna Teles Veloso, o filho de dona Canô e Zeca, completa 80 anos. O cantor e compositor nascido em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, tem dado imensa e rica contribuição a diferentes campos das artes no país — da música à literatura — aos quais imprime suas ideias inovadoras.

Mas, a relevância de Caetano não é apenas como artista. Nas últimas cinco décadas, ele distinguiu-se também por seu posicionamento e sua atuação enquanto cidadão. Nos anos de chumbo, depois de liderar — ao lado de Gilberto Gil — o movimento tropicalista, foi taxado de subversivo, levado à prisão e posteriormente enviado ao exílio, por determinação do ditador de plantão.

Recentemente, em duas situações deixou claro de que lado está, ao liderar o Ato pela terra, na Esplanada dos Ministérios, em protesto contra os projetos de lei que ameaçam o meio ambiente; e ao homenagear, em show no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o indianista Bruno Pereira e o jornalista Dom Philips, assassinados na região do Vale do Javari, na Amazônia. Ele é também um dos signatários da carta em defesa da democracia, organizada pela Faculdade de Direito de São Paulo.

Caetano celebra o aniversário com um show/live neste domingo (7), às 20h30, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, tendo ao seu lado a irmã Maria Bethânia e os filhos Moreno, Zeca e Tom. Em postagem no seu Instagram o cantor escreveu: “Decidi resumir a festa do meu aniversário a uma apresentação com meus filhos e minha irmã. Será um show íntimo, mas com público e para ser visto ao vivo por internautas e telespectadores”.

O especial, com direção de Pedro Sechin e Raoni Carneiro, terá transmissão da Globoplay e do Multishow, mas aberta para não assinantes. Responsável pela apresentação do espetáculo, a cantora Iza ressalta: “É muito especial. Sou fã dessa lenda absurda da música brasileira. Saber que Caetano sabe quem eu sou, é demais. Participar de um evento como esse, então, é uma honra para mim”.

Caetano é casado com a atriz e empresária Paula Lavigne e tem três netos: Rosa, José e Benjamim.