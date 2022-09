TSE: Na Próxima eleição 40.738 eleitores estão aptos a votar em Tobias Barreto

De acordo com dados do TSE, a 23ª Zona eleitoral no município de Tobias Barreto – Se, conta com um total de 40.738 eleitores aptos a votar na eleição 2022. A maior parte do eleitorado são mulheres que representa um percentual de 52%. Informações atualizadas nesta quarta-feira 21/09, apesar de não constar ainda no site do TSE, os dados foram confirmados ao Portal Sergipano através cartório eleitoral.