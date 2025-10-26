Em Tobias Barreto 3 integrantes da Facção Criminosa Bonde do Maluco morrem em confronto com a Polícia

Uma operação policial das Delegacias Regionais de Itabaiana e Tobias Barreto, com apoio da Companhia Independente de Operações Policiais da Caatinga, realizada na manhã deste sábado (25), terminou com três integrantes da facção criminosa “Bonde do Maluco”, radicada Salvador (BA), mortos em confronto com as forças policiais.

As informações passadas pela Polícia Civil são de que a ação ocorreu por volta das 4 horas, quando os suspeitos se preparavam para realizar uma entrega de drogas no município de Tobias Barreto.

Durante a abordagem, os criminosos reagiram, trocaram tiros com as equipes, e acabaram baleados. Eles foram socorridos, mas não resistiram e foram a óbito.

Após a ação, os policiais apreenderam uma pistola e dois revólveres, além de materiais que serão periciados.

As investigações apontaram ainda que os elementos, ligados ao grupo Bonde do Maluco, tentavam instalar uma célula da facção criminosa no estado de Sergipe.

A Polícia Civil informou ainda que as investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e coibir a atuação e expansão de facções criminosas no estado.

