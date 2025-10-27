Connect with us

APÓS AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, TOBIENSES CONSEGUEM CIRURGIAS E TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER

28 minutos ago

A saúde é o bem mais precioso do cidadão e quando há necessidade de tratamento especializado e caro a população geralmente tem dificuldade.

 

 

Foi com essas dificuldades que várias pessoas têm procurado o Ministério Público. Um paciente oncológico procurou a promotoria solicitando intermediar um tratamento especializado que estava sendo negado. Por considerar o caso grave e urgente foi ajuizada imediatamente uma ação judicial que foi liminarmente acatada garantindo o tratamento especializado ao tobieneses que atualmente encontra-se em pleno tratamento.

 

Outros casos recentes foram de necessidade de exames especializados em que o Ministério Público acionou o ente responsável e os exames foram prontificados. A saúde é um direito fundamental e o Ministério Público sempre quando possível adotará as medidas para garantir o devido atendimento à população em especial aos mais carentes, disse o promotor dr Paulo José.

 

O radialista e servidor público Juliano Góis, por duas vezes acionou o Ministério Público, uma por conta do aparelho de radioterapia do HUSE que havia quebrado por várias vezes em um mês, prejudicando o tratamento, através do Ministério Público na Pessoas Dr. Paulo José, o estado fez a transferência de Juliano e outros pacientes para uma clínica particular, garantindo a continuidade das seções de radioterapia, recentemente Juliano teve um tratamento de grande importância negado pelo HUSE, e foi atravéz do Ministério Público com o promotor Dr. Paulo José, que o tratamento foi concedido pelo estado.

 

As pessoas com doença graves não podem vacilar e perder tempo, se o poder público em algum momento deixar a desejar o caminho, sem sombra de Dúvida e a Justiça, assim como eu conseguir, você também consegue, destacou o radialista, e finalizou parabenizando O Ministério Público na Pessoa do Dr. Paulo José e o judiciário Sergipano pela eficiência e agilidade.

 

