 Transações imobiliárias: ACI/SE reforça importância da atuação dos corretores de imóveis

O mercado imobiliário está aquecido. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias e pela Brain Inteligência Estratégica indica que 31% dos brasileiros têm interesse em comprar um novo imóvel ainda este ano e 7% deles já estão realizando buscas pela internet, enquanto 20% ainda só têm a ideia, ainda não começaram a procura. Mas fechar contrato e concluir uma transição imobiliária envolve negociação, avaliação de documentos e outras questões burocráticas. Para passar por esse período com tranquilidade, segurança e sem dores de cabeça, é fundamental contar com a atuação e consultoria de um corretor de imóveis.

O presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE), Anderson Ramos, explica que o corretor de imóveis é responsável por realizar a intermediação da compra, venda, permuta e locação de imóveis, e pode, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária, além de divulgar e avaliar o imóvel e organizar as documentações. Para exercer a atividade, o profissional deve dispor do Título de Técnico em Transações Imobiliárias ou outro certificado referente e manter registro ativo no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).

“O corretor de imóveis possui conhecimentos especializados sobre o mercado, legislação, valores, tendências e relações interpessoais. Além disso, possui experiência e habilidades que ajudam a garantir a transação de forma segura e eficiente, atendendo aos interesses das partes envolvidas”, destacou.

Segundo ele, para que as transações sejam feitas de maneira eficaz e segura para os envolvidos, o corretor precisa estar presente tanto nas transações de compra e venda quanto na assinatura do contrato de aluguel. O que vai diferenciar é atuação nas etapas do processo.

“O corretor deve atuar imparcialmente como um intermediário, buscando atender às necessidades e interesses de ambas as partes, oferecendo orientação, agilidade e segurança durante o processo de transação. Na venda, o corretor prospecta compradores, apresenta o imóvel, auxilia nas negociações e orienta em relação aos trâmites legais, contratos, registros, financiamento e cartórios. No aluguel, o corretor busca locatários, realiza visitas, vistorias, verifica documentos e negocia as condições do contrato”, detalhou Anderson Ramos.

Como acontece em outras áreas, a consultoria do profissional especializado garante a realização de melhores negócios. No caso da compra, venda e aluguel de imóveis não é diferente. O vice-presidente da ACI/SE, Gilson Rodrigues, destaca algumas das vantagens de contar com um corretor de imóveis em todo o processo.

“Em primeiro lugar é a segurança de saber com quem está comprando, para não cair nas mãos de falsos corretores, além disso, incluem acesso a um amplo banco de dados de imóveis, conhecimento especializado do mercado imobiliário, habilidades de negociação, auxílio na documentação e na análise de riscos, além da garantia de um processo seguro e legalmente válido”, enumerou.

Além disso, por se tratarem de transações financeiras de alto valor e, na maioria das vezes, de médio e longo prazo, a atuação do corretor minimiza os riscos, evitando fraldes e golpes.

“Em toda transação existem riscos, mas o corretor deve minimizar e resguardar a segurança na negociação imobiliária por meio de uma série de medidas, como verificação da documentação do imóvel, análise de antecedentes e registros, orientação sobre contratos e cláusulas, além de lidar com possíveis contingências e proteger os interesses das partes envolvidas”, finalizou o vice-presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe.

Sobre a ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e atua na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição conta com cerca de 200 corretores associados e mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.