TRAGÉDIA: Explosão de botijão de gás deixa três mortos e vários feridos em Aracaju

Três pessoas morreram e 14 ficaram feridas após uma explosão em um residêncial localizado na Avenida João Ribeiro, no Bairro Santo Antônio, em Aracaju, neste domingo, 31. A suspeita é que o acidente tenha sido provocado por um vazamento de gás de um botijão em uma das casas.

Com o impacto da explosão, parte da estrutura de casas desabou. Segundo o Corpo de Bombeiros , a explosão aconteceu no pavimento térreo da edificação de dois andares, que abriga 44 apartamentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou os feridos para o Hospital Nestor Piva e Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Um idoso de 60 anos se encontra hospitalizado em estado grave e entubado.

Equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuam no local em busca de possíveis novas vítimas. Também estiveram no acidente equipes das defesas civis estadual e municipal.

Vítimas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que quatro pacientes foram admitidos no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse):

– Um jovem de 18 anos segue consciente, em ventilação espontânea e passa por avaliação da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar. Permanece acompanhado pela especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, além de passar por avaliação oftalmológica.

– Uma paciente de 59 anos chegou consciente e orientada e foi atendida pela equipe multidisciplinar com alta das especialidades de neurocirurgia e cirurgia bucomaxilofacial.

– Um paciente de 60 anos se encontra em estado grave, entubado e com quase totalidade da superfície corporal queimada. Permanece sedado, realiza exames e passa pela avaliação geral da neurocirurgia, com encaminhamento ao centro cirúrgico.

– Uma criança de 8 anos recebeu atendimento na Unidade Pediátrica de Alta Complexidade Dr. José Machado Souza do Huse, sendo avaliada pela equipe médica e posterior alta hospitalar.