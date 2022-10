Torcedor do Bahia passa mal e morre durante partida com o Brusque

Idoso de 74 anos chegou a ser socorrido pela equipe médica da Arena Fonte Nova, mas não resistiu

Após sofrer um mal súbito na arquibancada, um torcedor morreu na Arena Fonte Nova durante a partida entre Bahia e Brusque, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nilton Correia Ribeiro, de 74 anos, faria aniversário na próxima segunda (10).

O caso ocorreu durante o primeiro tempo de jogo e o idoso chegou a ser socorrido pela equipe médica de plantão presente no estádio, mas não resistiu. O Bahia postou um vídeo em homenagem ao torcedor, lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família.

🏴 Nilton Correia Ribeiro. Esse triunfo foi pra você. O torcedor tricolor, que completaria 75 anos nesta segunda-feira, sofreu um mal súbito durante o 1º tempo do jogo e, apesar do atendimento da equipe médica de plantão ainda na Arena Fonte Nova, não resistiu e veio a óbito. ⬇️ pic.twitter.com/fX2sU0AgdK — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 8, 2022

Leia na íntegra:

“O torcedor tricolor, que completaria 75 anos nesta segunda-feira, sofreu um mal súbito durante o 1º tempo do jogo e, apesar do atendimento da equipe médica de plantão ainda na Arena Fonte Nova, não resistiu e veio a óbito. Com extremo pesar, o Esquadrão lamenta profundamente e se solidariza com familiares e amigos desta nova estrela tricolor.”