Toinho Nery participa da convenção estadual do partido União Brasil

Nesta sexta-feira, 05 de agosto, o partido União Brasil realizou a primeira convenção estadual, ou seja, uma reunião para discutir ou decidir sobre assuntos, como escolha de candidatos a cargos eletivos, formação de coligações e a preparação de campanhas eleitorais. O evento foi iniciado às 12h, de forma totalmente presencial.

Na ocasião, o pré-candidato a deputado federal Antonio Nery Jr. esteve presente e participou ativamente da convenção. Toinho Nery, líder político na região Centro-Sul de Sergipe, representa o município de Tobias Barreto, abraçando e conduzindo o projeto Tobias Barreto Federal.

“É realmente um grande momento nesta nossa jornada. Nós apresentamos para o partido o nosso intuito de abraçar a luta a favor de Sergipe, da região Centro-Sul e Sul, e muito especialmente da nossa localidade abrangida por Tobias Barreto. A nossa sociedade espera isso de cada um de nós e não vamos fugir a luta. Vamos ter essa responsabilidade e esse compromisso”, afirma o pré-candidato.

A convenção do partido União Brasil foi aberta ao público e qualquer pessoa que deseje fazer parte da solenidade pôde participar. O evento aconteceu no bairro Coroa do Meio, em Aracaju/SE.

“Eu me sinto emocionado nesse momento e ao mesmo tempo agradecido a todos e espero que a gente conclua a nossa jornada de pré-campanha como já estamos fazendo: cheia de energia, novidades, e compromissos com o povo sergipano. Peço a Deus que nos dê discernimento, sabedoria e coragem para enfrentar essa reta final que se inicia a partir do momento oportuno dito pela legislação eleitoral como momento de campanha, momento de rua efetivamente e momento de pedir o voto”, celebra Toinho Nery.