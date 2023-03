Tobiense Bispo de Itabuna (BA), acusado de receber do Estado sem trabalhar, tem bens bloqueados pela Justiça

O Bispo de Itabuna (BA), dom Carlos Alberto dos Santos teve o valor de R$ 778 mil bloqueados pela juíza de Sergipe, Simone de Oliveira Fraga por improbidade administrativa.

O bloqueio dos bens de dom Carlos Alberto foi pedido pelo Ministério Público, que o acusa de, há 17 anos, receber salário de professor da educação básica da rede estadual de ensino em Sergipe, sem trabalhar. Desde 2005, quando foi nomeado bispo de Teixeira de Freitas, em Caravelas (BA), o bispo não trabalha na rede pública.

Cabe recurso ao bloqueio de bens. Por meio de sua assessoria de imprensa, dom Carlos Alberto disse que à ACI Digital que vai escrever uma “nota explicativa até sexta-feira, 3 de março”.

Dom Carlos Alberto dos Santos nasceu em Tobias Barreto (SE) e foi ordenado padre no dia 21 de maio de 1983, na arquidiocese de Aracaju. Durante seu sacerdócio em Sergipe foi reitor do seminário menor Sagrado Coração de Jesus; administrador paroquial e reitor do seminário provincial Nossa Senhora da Conceição; assistente espiritual da Renovação Carismática; coordenador da pastoral vocacional e dos ministérios; diretor espiritual do seminário menor; membro do conselho presbiteral, do colégio dos consultores e do conselho arquidiocesano pastoral e Vigário Geral. E também foi o referencial da pastoral familiar e do Cursilho de Cristandade do regional Nordeste III. Ele permaneceu na diocese de Teixeira de Freitas até 7 de abril de 2017, quando foi nomeado pelo papa Francisco como o 5º bispo de Itabuna (BA).