Tobias e Itabaianinha unificam forças para abrir passagem para veículos de grande porte na SE-290

As prefeituras dos municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha se juntaram para realizar uma força-tarefa na rodovia SE-290, nesta quarta-feira (14).

O objetivo é liberar a passagem de veículos de grande porte na região, onde o asfalto cedeu com as fortes chuvas no dia 30 de novembro. Já carros e motos conseguem fazer a passagem na ponte, mesmo com dificuldades.

Profissionais com retroescavadeiras e manilhas de concreto estão no local desde o início da manhã. A previsão é que o serviço seja finalizado nesta quinta-feira (15).

Foto: Josuel Silva