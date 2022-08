Taxa de desemprego é a menor desde 2016, aponta IBGE

O número de desempregados no Brasil caiu abaixo de 10 milhões pela primeira vez desde 2016, conforme foi divulgado, nesta quarta-feira, pelo informou o IBGE. Com empregos gerados em todas as atividades investigadas pelo instituto, a população ocupada renovou recorde e a taxa de desemprego voltou a cair, desta vez para 9,1%.

Os dados são da Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua. O número de pessoas que procuravam emprego somavam 9,9 milhões no trimestre encerrado em julho. É o mais baixo patamar de desempregados desde janeiro de 2016.

O IBGE considera desempregado quem não trabalha e está procurando uma vaga na semana de referência da pesquisa. Com isso, a taxa de desemprego ficou no mais baixo nível desde dezembro de 2015, quando também havia atingido 9,1%. A geração de vagas ocorreu não apenas em todos os segmentos pesquisados como também em todas as categorias de emprego. Cresceu o número de trabalhadores domésticos, com e sem carteira.

Também houve expansão do número de trabalhadores por conta própria e de empregadores. A renda também voltou a crescer, após dois anos e chegou a R$ 2.693 no trimestre encerrado em julho. Esse valor é 2,9% maior que no trimestre anterior, embora 2,9% menor que no mesmo período de 2021.