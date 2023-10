Super Rádio Tupi segue nas comemorações dos 88 anos em Copacabana

Programa Samba Social Clube, com Valéria Marques, será transmitido direto do quiosque Santa Clara, na altura do posto 4

Neste sábado (30), tem mais Super Rádio Tupi na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, em comemoração aos 88 anos da mais querida. O programa Samba Social Clube, com Valéria Marques e Carlinhos de Jesus, será transmitido direto do quiosque Santa Clara, na altura do posto 4, em Copacabana. O programa começa às 13h, mas às 11h pra agitar a galera tem o grupo Samba do Santana. Seu Reginaldo já está por aqui é vascaíno morador de São Cristóvão e é nosso ouvinte há mais de 30 anos ele adora principalmente a programação de esporte da Tupi. “A Tupi é espetacular. É a número 1. No futebol ele é especial pra gente”, contou.