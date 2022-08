Sônia Abrão comete gafe no programa em homenagem a Jô Soares

A apresentadora Sônia Abrão dedicou boa parte do seu programa, o “A Tarde É Sua”, da RedeTV! desta sexta-feira (5), a Jô Soares, que morreu aos 84 anos. No entanto, ela fez uma gafe ao lembrar que foi o último convidado do “Programa do Jô”, Ziraldo, e falou de uma forma equivocada que o cartunista teria morrido.

Ao vivo, Sônia disse: “O último programa foi com Ziraldo, que foi outro genial que também já partiu”, lamentou ela, sobre o autor de “O Menino Maluquinho”. “Mas o que ficou na memória do público como despedida foi o programa com o Rei Roberto Carlos”, continuou.

Pela redes sociais, os internautas repercutiram bastante o erro, e logo depois a apresentação fez a correção.

“Deixa só eu corrigir uma informação errada que eu dei em relação ao que, graças a Deus, não aconteceu. Eu falei que o Ziraldo era outro gênio que tinha partido. Mas graças a Deus ele continua aqui com a gente. Ziraldo, bota na conta da comoção, na verdade, tá certo?”.

Nos 16 anos que ficou no ar, o “Programa do Jô” já teve mais de 14 mil entrevistas. No programa de despedida, Jô se emocionou bastante e agradeceu a toda equipe e ao público que o acompanhou durante toda sua trajetória.

“A minha vida, antes de qualquer coisa, foi modificada, mudou graças a essa plateia, graças a vocês. Por que eu quero sempre ter uma plateia na minha frente? Porque sem plateia eu não existo”, declarou.