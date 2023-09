Segundo sergipano vítima de explosão de metalúrgica morre em São Paulo

A explosão ocorreu em um forno da empresa Tex Tarugos, que fica no bairro Pinhal, em Cabreúva. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelo 1º DP da cidade. Cerca de 40 pessoas estavam no local no momento da explosão.

A empresa recebeu quatro advertências e duas multas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). As irregularidades se somam aos problemas já apontados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e à falta de alvará para funcionamento.

Conforme apurado pelo g1, os problemas com a empresa começaram em outubro de 2021. Em março de 2023, foram mais duas advertências por funcionar com fonte de poluição, sem possuir a licença de operação válida. A situação ocorreu após inspeção em 20 de março.