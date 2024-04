Sistema Fecomércio-Sesc-Senac firma convênio com a Seduc para profissionalizar 3,2 mil jovens do ensino médio

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac assinou contrato com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), para profissionalizar 3,2 mil alunos do ensino médio das escolas da Rede Pública do Estado. Uma iniciativa que visa preparar jovens dos 75 municípios sergipanos para o mercado de trabalho, antes mesmo da conclusão do ensino regular.

“Conseguir um emprego é a maior dificuldade encarada pelos jovens quando concluem o ensino médio, pois não têm experiência nem qualificação. Com esse convênio, eles serão preparados pelo Senac, através de cursos profissionalizantes. Este é o nosso papel enquanto Sistema Fecomércio, fazer a inclusão com inovação, preparando a juventude para que chegue ao mercado de trabalho com o diferencial de ter sido preparado pelo Senac. Uma pesquisa nacional da CNC revela que o índice de empregabilidade de quem passa pela nossa escola profissionalizante é de quase 80%”, enfatizou o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade.

Para o secretário de Educação, Zezinho Sobral, é preciso capacitar o jovem no presente para que seja construído um grande futuro.

“Essa é a nossa proposta para abrir oportunidades e novas opções na carreira profissional por meio da oferta de qualificação e desenvolvimento de habilidades, o que aprimora o currículo e oferece um diferencial ao ingressar no mercado de trabalho. Em 2023, o Governo de Sergipe, por meio da Seduc, firmou parceria com o Senac, e essa ação tem feito a diferença na vida dos nossos alunos. A parceria foi renovada agora para 2024”, afirma.

Em 2023, um total de 1.956 estudantes da rede pública foram qualificados com cursos profissionalizantes ofertados pelo Senac, por meio das unidades do Senac de Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Tobias Barreto, Unidade Móvel (UM) e Centro de Gastronomia e Turismo (CGT).

“A educação é para todos e, por mais um ano consecutivo, ficamos felizes ao ver que essa oportunidade chega também no interior. A partir do momento que qualificamos profissionalmente esses jovens, abrimos portas e ampliamos acesso ao mercado de trabalho. A escola pública tem esse papel transformador de vidas”, complementou Zezinho Sobral.

“A iniciativa do governo do Estado em procurar o Senac para profissionalizar os jovens que estão concluindo o ensino médio foi bastante acertada e demonstra a preocupação que tem com a empregabilidade de seus alunos. Ano passado, foram quase 2 mil jovens e este ano, a meta é qualificar 3,2 mil, ampliando em mais de 50% o público alcançado em 2023. O Senac cumpre o papel de educar para o trabalho, de forma inovadora e inclusiva, para o trabalho no comércio de bens, serviços e turismo”, concluiu o diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE