Sergipe tem previsão de chuva para o fim de semana

Até o dia 1º de agosto, no litoral, a previsão é que o volume de precipitação atinja os 100 milímetros; já no agreste, pode chegar a 80 mm; e no sertão, 40 mm. A intensidade pode variar entre chuvas fracas e persistentes no litoral e agreste, e leves a fracas no sertão sergipano. Segundo análise da Semac, essa condição ocorre por conta do aquecimento no Oceano Atlântico, que acaba favorecendo a incidência de chuvas no leste da região Nordeste.