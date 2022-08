Sergipe registra a abertura de cinco mil empresas nos últimos 12 meses

Mais de cinco mil empresas foram abertas em Sergipe, entre agosto de 2021 e julho de 2022. Quando diminui o número de empreendimentos abertos com os fechados, o saldo foi de 1.847 empresas abertas no período.

De acordo com a Junta Comercial de Sergipe (Jucese), os números mostram a agilidade na abertura de empresas e o bom ambiente de negócios existentes.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho, explica o que significam esses novos números. “O Governo do Estado trabalha ao longo destes anos sempre buscando a facilitação na abertura de empresas, na manutenção dos negócios existentes, no diálogo com empresários e na continuidade de programas como o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), que auxiliam de forma muito positiva outro nicho de empresas, que são as indústrias”, explica o secretário.

O presidente da Jucese, Marco Freitas, destacou a importância das tecnologias para o processo de abertura das empresas. A Junta já é 100% digital.

“Temos investido em softwares e realizado constantes atualizações no sistema do Agiliza Sergipe, que está em sintonia constante com as mudanças que são solicitadas pelo Ministério da Economia e o Governo Federal, para assim continuarmos destacando Sergipe como um dos mais ágeis em abrir empresas”, finaliza Marco Freitas.