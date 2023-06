Senac e UFS dialogam sobre parceria para fortalecer a produção do artesanato de Santana do São Francisco

Os ceramistas de Santana do São Francisco contarão com cursos ofertados pelo Senac Sergipe, que em breve terá uma unidade educacional no município, e o apoio da Universidade Federal de Sergipe (UFS), para padronizar os produtos que fabricam. A parceria entre a UFS, prefeitura e Senac tem o objetivo de capacitar os artesãos para produzirem peças com acabamento de excelência, que atraiam a atenção dos turistas e possam ser exportadas.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade; os diretores Regional do Senac, Marcos Sales e de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto estiveram em Santana do São Francisco, região do baixo São Francisco, na terça-feira, 20, para uma reunião com o prefeito, Ricardo Roriz, representantes dos artesãos e com o reitor da UFS, Valter Santana e a professora Tereza Raquel Sena, da Pró-Reitoria de Extensão.

“A Universidade Federal de Sergipe tem uma preocupação de formar profissionais e cidadãos que possam mudar suas vidas e a realidade de onde vivem. Em Santana do São Francisco encontramos uma realidade que pode ser trabalhada e transformada através da educação. Dentro das potencialidades dos cursos de graduação que temos, trazer os alunos para aperfeiçoar a sua formação, entregando para a sociedade melhorias, é o trabalho que pretendemos desenvolver aqui no município, junto com o Senac”, ressaltou o reitor.

A professora Tereza Raquel, que nunca esteve em Santana do São Francisco, ficou encantada com o potencial da cidade e de seus moradores.

“Aqui vemos desde a extração do barro até a comercialização dele e de subprodutos. Podemos agregar valor, principalmente a essa marca registrada da cidade, que tem que sair para o mundo. A universidade tem a possibilidade de contribuir, de trabalhar junto com a comunidade, com os parceiros como o Senac e Fecomércio e prefeitura, para que o município seja realmente uma potência”.

“Acreditamos que essa parceria com a Universidade Federal de Sergipe será de extrema importância para que os artesãos de Santana agreguem valor às peças que fabricam. Que não seja simplesmente uma peça de barro, mas uma cerâmica com acabamento e qualidade com padrão de exportação, que atraia a atenção dos turistas que visitarem a cidade, para que eles saiam falando bem do produto e da região”, destacou Marcos Sales.

A perspectiva de qualificação da mão de obra, com foco na vocação da região para o artesanato, tem animado os ceramistas.

“Já temos o dom da arte e vindo a qualificação, melhoraremos ainda mais o que fazemos e só temos a ganhar. Melhorando a qualidade dos nossos produtos e vislumbramos exportá-los, agregaremos valor e preço às peças que fazemos. Isso será muito bom para todos os artesãos santanenses”, afirmou o funcionário público Édson Marques Barreto, artesão e diretor-presidente da Associação Comunitária de Carrapicho (Ascomcar).

O diretor de Educação Profissional do Senac, Adalberto Trindade de Souto, destacou que a instalação da unidade do Senac em Santana do São Francisco faz parte do projeto de interiorização da instituição.

“Esse é um desafio muito grande e temos certeza de que, através dos cursos e capacitações que serão ofertadas na cidade, ajudaremos a desenvolver as comunidades do Baixo São Francisco. Inicialmente estaremos focados em cursos para aprimorar a cadeia produtiva do barro, mas teremos qualificações em outras áreas, a exemplo da beleza, gastronomia e hotelaria. Uma das nossas carretas já está aqui, dando início às nossas atividades”.

Para o prefeito da cidade, Ricardo Roriz, a chegada de uma unidade de educação profissional do Senac e a parceria com a UFS, terá um reflexo bastante positivo em Santana do São Francisco e em toda região do baixo São Francisco.

“Moradores de toda a região poderão fazer os cursos que serão ofertados pelo Senac aqui na cidade, trazendo melhorias na qualidade de vida deles. Com esse aporte da Universidade Federal de Sergipe, teremos condições de melhorar o artesanato que é produzido aqui, para que possamos vender para vários segmentos e inclusive para outros países. E com isso, os mais novos podem ter uma perspectiva de vida melhor, sem precisar sair daqui para outras cidades ou outros estados, na busca de emprego”.

O presidente do Sistema-Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, ressaltou a importância da união de todos para melhorar a qualidade do artesanato produzido na cidade.

“Quando qualificamos, os artesãos produzem peças com um acabamento melhor. E isso agrega valor, melhora o preço e, consequentemente valoriza o trabalho dessas pessoas, com a possibilidade de terem uma renda melhor. Temos um projeto pela Fecomércio de prepararmos tudo aqui para exportarmos peças, pela plataforma Amazon, para os Estados Unidos e Europa. Com esse trabalho conjunto do Senac e UFS, com certeza, alcançaremos a qualidade exigida para exportação”.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac|SE