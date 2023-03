Senac Bistrô Cacique Chá: espaço único de conexão entre história, arte e gastronomia

Depois de alguns anos fechado, um dos points mais frequentados de Aracaju voltou a funcionar graças a uma parceria entre o Governo do Estado – dono do prédio – e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe. Estamos falando do tradicional restaurante Cacique Chá, reinaugurado dentro das comemorações do aniversário de 160 anos da capital sergipana, na tarde do dia 17 de março de 2015.

Nesta sexta-feira, 17, o Cacique Chá localizado na Praça Olímpio Campos, bem no Centro da cidade, completa oito anos de reaberto. Abriga em suas paredes um riquíssimo patrimônio cultural: painéis do artista plástico Jenner Augusto, baiano radicado em Aracaju, considerado um dos maiores ícones das artes plásticas do período modernista do Brasil.

Além da história cultural, preservada pelo Memorial Jenner Augusto, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá voltou a ser frequentado por quem aprecia a boa gastronomia. O cardápio, minuciosamente elaborado pela equipe do restaurante, oferece uma experiência gastronômica pela culinária sergipana e contemporânea.

Restaurado pelo Governo do Estado, o estabelecimento foi reinaugurado sob o comando do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, quando era presidido pelo atual senador Laércio Oliveira que, à época, relembrou a importância do resgate de um dos mais importantes estabelecimentos gastronômicos da cidade, ponto de encontro de políticos, pensadores e artistas renomados desde a sua inauguração, em 24 de outubro de 1949.

“Nas mesas do Cacique Chá muitos dos pensadores de Sergipe idealizaram e realizaram transformações no universo político, social e cultural. O Restaurante foi cenário de vários debates contemporâneos”, rememorou o senador.

As palavras do ex-presidente são reforçadas pelo atual presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade.

“A reinauguração do Cacique Chá foi o resgate de uma memória histórica, cultural e social de Aracaju. São oito anos de muito sucesso desse presente que o Sistema Fecomércio devolveu para o povo da nossa cidade. O Senac Bistrô Cacique Chá é um grande sucesso de público e de formação profissional de qualidade que promovemos, pois temos vários cursos da área de gastronomia e garçonaria que formam profissionais para o mercado. O ambiente todo é um cenário mítico de nossa cidade e contribui de forma fundamental para a evolução do mercado de trabalho, e proporciona para a clientela o melhor da culinária Senac”.

Organizador e curador do Memorial Jenner Augusto, Mário Britto, ressalta no livro que organizou, a história e a importância do Cacique Chá para Sergipe.

“O velho-moderno Cacique Chá reconquistará a sua autoestima e o seu prestígio perdido nas últimas três décadas, e voltará a ser, readquirido o seu status de palco de importantes cenas do cotidiano sociocultural e político de Sergipe, um local de referência de nossa cidade”, descreveu Mário Britto, na apresentação que fez do livro “Cacique Chá – Jenner Augusto: marcos do Modernismo”.

Frequentador assíduo do Cacique Chá, o jornalista Carlos França relembra as conversas com os amigos e as entrevistas que fez no dia da reinauguração do espaço.

“O restaurante sempre foi um point de Aracaju, com um ambiente agradável, onde encontrávamos os amigos para conversar. E na reinauguração, fui enquanto profissional de comunicação e entrevistei várias pessoas presentes no local, entre elas o então prefeito da cidade João Alves Filho, o historiador Murilo Melins. E cada um relatou as lembranças que tinha do restaurante, de momentos que vivenciaram no local”.

O gerente do restaurante Cacique Chá, Alberto Correia, parabeniza a cidade e estabelecimento, fazendo um convite à população em geral.

“São oito anos de reinaugurado, na mesma data de aniversário da nossa capital, treinando com excelência os alunos do Senac. E convido a todos que vierem ao Centro da cidade, para nos visitar, degustar as delícias preparadas pela nossa equipe e respirar um pouco da cultura aracajuana”.

O diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, destaca que, em meio ao acervo do Memorial Jenner Augusto e respirando parte da história sociocultural de Aracaju, alunos da área de gastronomia do Senac são treinados nos serviços que o Restaurante Escola oferece à população.

“Capacitar nossos alunos dentro do que há de mais moderno, em termos de qualificação profissional, é o objetivo do Senac, que ao longo dos seus 75 anos vem fazendo a diferença na vida de adolescentes, jovens e adultos que passaram e passam por nossas salas de aula. O Cacique Chá contribui com a preservação da memória cultural e da história de Aracaju, além de fomentar o turismo no Centro da capital sergipana”.

Senac/SE