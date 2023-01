Sem gols, Madureira e Flamengo empatam em Cariacica

Flamengo enfrentou o Madureira há poucos minutos, em Cariacica, no estádio Kléber Andrade, e acabou levando um empate para o vestiário. Muitos acreditavam que seria um jogo tranquilo para o clube da Gávea, mas o Madura “segurou a onda” e travou o Rubro-Negro.

No primeiro tempo, o Flamengo dominou a primeira etapa e o Madureira sofreu para não levar gol. O goleiro Dida fez duas boas defesas nos primeiros 45 minutos. Rubro-Negro dominou o meio-campo com troca de passes, além das boas ligações entre os zagueiros com a lateral. Lado direito foi bem aproveitado, mas Varela não conseguiu concluir as jogadas com êxito.