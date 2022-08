SAÚDE PÚBLICA: Carro fumacê inicia circulação nas ruas de Tobias Barreto

A Prefeitura da cidade, através da Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, iniciou na última segunda-feira (1º), as atividades do Carro Fumacê no município.

Durante as próximas semanas, o veículo estará percorrendo os bairros do município, onde há um elevado número de casos de Dengue, Zica e Chikungunya e os maiores índices de infestação do Aedes Aegypti.

As atividades do Carro Fumacê tem como objetivo eliminar o mosquito causador da doença e complementa o trabalho dos Agentes de Combate às Endemia, realizado durante as visitas domiciliares.

Com o objetivo de proteger a saúde da população e também contribuir com a eficácia do serviço, é necessário tomar alguns cuidados durante a passagem do carro fumacê, portanto atentem-se. Se possível, deixar portas e janelas abertas, protegendo alimentos e também animais. É importante ficar dentro de casa, para evitar exposição; lavar bem as mãos, roupas e objetos que tenham estado expostos à pulverização.