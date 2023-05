Repórter fica constrangida após jovem mostrar bumbum ao vivo em telejornal da Globo

Aula Alves fazia passagem ao vivo para o MGTV quando foi surpreendida. Uma repórter da Inter TV, afiliada da TV Globo no estado de Minas, foi surpreendida por uma situação inusitada ao vivo durante o MGTV 2ª edição.

A jornalista estava passando informações sobre a volta do feriado do Dia do Trabalho, quando um grupo de adolescentes passou por trás das câmares. Um deles, inclusive, abaixou as calças para mostrar o bumbum.

Paula Alves, obviamente, ignorou a situação constrangedora e seguiu passando as informações normalmente, mas o inesperado ainda estava por vir.

Jovem mostra bumbum ao vivo no MGTV, noticiário local da TV Globo (Foto: Reprodução)

Além do rapaz que mostrou o bumbum, Paula também foi surpreendida por outra pessoa que passou pelo link e mandou beijos para a câmera.