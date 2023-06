Quadrilha Século XX vence o concurso Levanta Poeira 2023

A Quadrilha Século XX foi a campeã do Concurso Levanta Poeira 2023, promovido pela TV Sergipe. A final da competição ocorreu na noite deste sábado (10), no Complexo Desportivo do Sesi Venúzia Rodrigues Franco, localizado no Conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro, após cinco dias de apresentações e 20 quadrilhas na disputa.