Programa Primeiro Emprego vai ser lançado em Sergipe

Nesta segunda-feira (21), vai acontecer o lançamento do Programa Primeiro Emprego (PPE) com assinatura do encaminhamento de Projeto de Lei que visa instituir a iniciativa em Sergipe. A solenidade vai acontecer a partir das 8h30, no Teatro Atheneu.

A ideia é ampliar as oportunidades de qualificação técnica e experiências profissionais para a população mais jovem. Também será assinada parceria com a Mulvi, empresa sergipana do Banese Card, para conceder cartão de crédito e cursos de educação financeira para os jovens que forem beneficiados pelo programa.

A prioridade do programa é para a faixa etária dos 18 aos 29 anos em situação de desemprego e sem vínculo formal de trabalho anterior. Além disso, os jovens devem atender a uma das seguintes condições: ser egresso do ensino médio, ensino técnico ou ensino superior.

A expectativa é que cerca de cinco mil jovens sejam beneficiados até 2025, com previsão orçamentária de R$ 35 milhões em investimentos.

Ascom Setem