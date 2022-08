Procuradoria Eleitoral pede ao TRE a impugnação do registro de candidatura de Valmir de Francisquinho

Com base na decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tornou o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), inelegível por oito anos, por abuso de poder político e econômico, a Procuradoria Regional Eleitoral em Sergipe (PRE-SE) entrou com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) pedindo a impugnação de sua candidatura.

Assinada pelo procurador regional eleitoral Leonardo Cervino Martinelli, a ação também solicita ao TRE a concessão de uma liminar proibindo o candidato a governador pelo PL de participar do horário eleitoral no rádio e na televisão.

A PRE solicita, ainda, que o TRE proíba a utilização do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como autorize o bloqueio da conta de campanha ou depósito de caução em dinheiro dos valores utilizados na campanha, eventualmente transferidos para a conta da parte impugnada.

Prevendo possível pedido de liminar por parte do PL, o procurador regional eleitoral também requer ao TRE o indeferimento em caráter definitivo do pedido de registro de candidatura de Valmir de Francisquinho.

O relator do caso no TRE ainda não se manifestou, mas a Executiva Estadual do Partido Liberal em Sergipe anunciou que recorrerá da decisão, caso seja favorável a PRE.

Por Redação

Foto: Divulgação