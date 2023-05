Procon divulga pesquisa de preços para presentes do Dia das Mães

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) divulgou hoje (5) uma pesquisa comparativa dos preços de itens procurados para presentear no Dia das Mães.

A coleta de dados ocorreu na quinta-feira (4), com 25 diferentes produtos, nos segmentos de acessórios, perfumaria e maquiagem. Para isso, foram visitados oito estabelecimentos comerciais.

Entre os itens observados estão bolsas, com valores entre R$69,90 e R$159,90. Já para perfumes constam na tabela valores entre R$30,90 e R$62,90. No segmento de maquiagens, o batom aparece com valores entre R$9,50 e R$21,90.

“É preciso que o consumidor se atente aos prazos de validade dos produtos, a diferenciação de preços a partir da forma de pagamento, que deve ser comunicada previamente pelo fornecedor, e sempre observar a política de troca do estabelecimento, visto que não há obrigatoriedade para a realização de troca por insatisfação pessoal”, disse Carolinne Bongiovani, coordenadora do Procon.

O Procon pode ser consultado pelo SAC 151 ou telefone 3179-6040, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@aracaju.se.gov.br.

Confira aqui a tabela completa.