Procon divulga pesquisa de preços do gás de cozinha em Aracaju

Foi divulgada nesta quinta-feira (15), pelo Procon Aracaju, uma pesquisa comparativa de preços do gás de cozinha na capital. O resultado aponta uma variação entre R$92,00 e R$110,00.

A coleta de dados foi realizada em 26 estabelecimentos, localizados nos bairros Aeroporto, América, Atalaia, Coroa do Meio, 17 de Março, Farolândia, Inácio Barbosa, Bairro Industrial, Jardim Centenário.

O levantamento dos dados possibilita que o consumidor faça suas compras de forma consciente. “A pesquisa promove a transparência, sobretudo com a sazonalidade dos preços desses produtos no mercado, além de estimular a pesquisa prévia, por parte do consumidor”, afirmou Carolinne Bongiovani, coordenadora geral do Procon Aracaju. Ela informa que não é papel da instituição regulamentar o valor do gás de cozinha e explica que sua função é coibir práticas de condutas abusivas e desleais com os consumidores. “Caso o consumidor constate que o preço está muito acima do mercado, ou tenha alguma dúvida, pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor”, ressalta.

Confira a tabela, clicando aqui.