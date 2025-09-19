Primeiro concurso público do DER é anunciado em Sergipe

Seleção terá vagas para Engenharia e cargos de níveis básico, médio e superior

Foi anunciado o primeiro concurso público do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). O comunicado foi feito pelo governador Fábio Mitidieri nesta quinta-feira (19), por meio das redes sociais.

A autorização e a formação da comissão responsável pela organização do certame já foram assinadas. O concurso terá foco em vagas na área de Engenharia, além de oportunidades para outros cargos de níveis básico, médio e superior.