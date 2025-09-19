Economia
Primeiro concurso público do DER é anunciado em Sergipe
Seleção terá vagas para Engenharia e cargos de níveis básico, médio e superior
Foi anunciado o primeiro concurso público do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). O comunicado foi feito pelo governador Fábio Mitidieri nesta quinta-feira (19), por meio das redes sociais.
A autorização e a formação da comissão responsável pela organização do certame já foram assinadas. O concurso terá foco em vagas na área de Engenharia, além de oportunidades para outros cargos de níveis básico, médio e superior.
A escolha da banca organizadora e a publicação do edital ocorrerão em etapas posteriores.
Destaque14 horas ago
Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos
Destaque1 dia ago
Votorantim Cimentos abre vagas de estágio em Laranjeiras (SE)
Esportes1 dia ago
Flamengo vence o Botafogo e segue na cola do líder Palmeiras
Destaque12 meses ago
Fique ligado: Bala não é troco, é prática abusiva!
Notícias3 anos ago
Detran/SE recomenda uso de máscaras em suas unidades de atendimento
Notícias3 anos ago
ECONOMIA – As Startups de Mobilidade: tendências e sustentabilidade
Destaque2 meses ago
Governador nomeia Fábio Reis como secretário de representação de Sergipe em Brasília
Vídeos9 meses ago
Chuvas intensas geram transtornos e causam alagamentos nos municípios de Sergipe; VÍDEOS
Vídeos11 meses ago
Boa parte da América Latina teve a coragem de denunciar a farsa de Maduro
Recomendados
Destaque14 horas ago
Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos
A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos...
Destaque1 dia ago
Votorantim Cimentos abre vagas de estágio em Laranjeiras (SE)
Programa de Estágio de Último Ano é oportunidade para estudantes de Engenharia Mecânica e áreas correlatas vivenciarem na prática o...
Esportes1 dia ago
Flamengo vence o Botafogo e segue na cola do líder Palmeiras
Rubro-negro consegue três pontos importantes para manter sonho do título brasileiro vivo Nesta quarta-feira (15), no Brasileirão, o Flamengo venceu o...
EM ALTA
- Destaque1 dia ago
Na Moral Esporte Clube! Aqui você fica sabendo de tudo.
- Destaque2 dias ago
Pesquisa Mostra a Audiência das Emissoras de Rádio em Tobias Barreto
- Destaque14 horas ago
Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos
- Esportes1 dia ago
Flamengo vence o Botafogo e segue na cola do líder Palmeiras
- Destaque1 dia ago
Votorantim Cimentos abre vagas de estágio em Laranjeiras (SE)