Ônibus da Mulher leva ações multitemáticas do Governo para mulheres de Tobias Barreto

Segundo a secretária da SPM, Danielle Garcia, o Ônibus da Mulher é um importante equipamento para ampliar o alcance das políticas públicas desenvolvidas para as mulheres sergipanas. “Ele passou por uma reformulação e agora está circulando pelos municípios sergipanos com uma gama maior de ações para acolher, cuidar e dar oportunidades de qualificação às mulheres”, ressaltou ela.

Na oportunidade, a SPM realizou a entrega de absorventes descartáveis do programa Cuidar-SE, que foi ampliado em 2025 para alcançar mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos equipamentos de atendimento à mulher nos municípios sergipanos, promovendo dignidade menstrual. Também foram oferecidas orientações sobre a importância dos cuidados com a saúde.

O município também recebeu mais 15 cartões CMais Mulher, destinado a mulheres vítimas de violência doméstica que atendem aos critérios estabelecidos em lei. “Somente neste ano, foram 35 cartões entregues a Tobias Barreto deste benefício de transferência de renda pago pelo Governo do Estado e que já alcançou mais de 2,3 mil mulheres em Sergipe”, salientou a diretora de Articulação e Participação Social da SPM, Edlaine Sena.

Outra ação desenvolvida em Tobias Barreto foi uma oficina de educação financeira, levando conhecimentos para que as mulheres desenvolvam habilidades para gerenciar o dinheiro com planejamento do orçamento, controle de gastos e, a partir disso, começar a investir. “O objetivo foi mostrar que é possível administrar os recursos tomando decisões mais conscientes e que resultem em segurança financeira”, detalhou a assistente técnica da Diretoria de Inclusão Produtiva e Empreendedorismo Feminino da SPM, Lais Veloso.