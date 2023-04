PRF inicia Operação Tiradentes em Sergipe nesta quinta (20)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na madrugada nesta quinta-feira (20) a Operação Tiradentes 2023, que se estenderá até as 23h59 do domingo (23).

Em Sergipe, haverá reforço de policiamento, devido ao aumento do número de veículos e pessoas que acontece durante o feriado prolongado.

De acordo com a PRF, as equipes atuarão para coibir infrações de trânsito, prevenir acidentes e combater as diversas modalidades de crime.

Para quem vai viajar, a PRF pontuou algumas dicas de segurança:

Respeite a sinalização e os limites de velocidade.

Dirija com responsabilidade.

O uso do cinto é obrigatório para condutor e passageiros.

Crianças devem utilizar bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação, de acordo com a idade.

Se beber, não dirija.