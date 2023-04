Previsão indica chuvas isoladas e tempo nublado nesta semana em Sergipe

Com predominância de tempo nublado e chuvas isoladas, o clima em Sergipe deve continuar registrando altas temperaturas. A previsão é do boletim meteorológico da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac).

Nesta terça-feira, dia 4, na madrugada, o clima deve ficar nublado. Durante a manhã, há probabilidade de chuvas leves e isoladas em todas as regiões. Para a tarde, a previsão indica tempo nublado no litoral e precipitações de chuvas leves no interior. No resto do dia, clima nublado. No litoral, a temperatura varia de 24,5°C e 30,8°C, enquanto no interior, de 22°C e 31,7°C.

a quarta-feira (5), no início do dia, vão ser registradas pancadas de chuvas em todas as regiões. À tarde, é esperada precipitação no Alto Sertão. A noite tem probabilidade de tempo nublado ao longo de todo o estado. Mínimas e máximas no litoral ficam em torno de 24°C e 30,8°C. No interior, as temperaturas tendem a ser de 21,3°C e 32°C.

Para a quinta-feira, dia 6, o tempo nublado predomina em todo o estado durante a madrugada, com possibilidade de tempo parcialmente nublado em todas as regiões pela manhã. Já no período da tarde, céu aberto com poucas nuvens em todas as regiões, com tempo nublado ao longo de todo o estado durante a noite. No litoral, as mínimas e máximas ficam em torno de 24,5°C e 30,5°C. Já no interior, as temperaturas mínimas tendem a ser de 21,8°C e máximas de 32,3°C.