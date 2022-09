Por questões pessoais e pequenos repasses financeiros, Gilmar Carvalho desiste da reeleição

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PL) desistiu de disputar a reeleição para a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Documento oficial foi protocolado nesta quarta-feira (31), no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), renunciando ao direito de disputar a vaga para o Parlamento estadual.

No ofício encaminhado diretamente ao presidente do TRE, o deputado justificou questões pessoais para não disputar a reeleição.

“Venho perante Vossa Excelência apresentar renúncia expressa ao direito de concorrer por razões pessoais, requerendo a Vossa Excelência o cancelamento do respectivo registro de candidatura”, explica Gilmar no documento jurídico, acrescentando que prestará contas à Justiça Eleitoral dos recursos recebidos e gastos na campanha.

“Declaro ainda que tenho ciência que a presente renúncia não me desobriga do dever de prestar contas de campanha eleitoral pelo período em que efetivamente estive com minha candidatura deferida”, conclui, Gilmar Carvalho, salientando que o partido também foi notificado de sua decisão.

Apesar das justificativas dadas ao TRE, o Hora News apurou que um dos motivos da renúncia foi o baixo valor dos recursos financeiros repassados à sua campanha pelo Partido Liberal. O parlamentar recebeu algo em torno de R$ 200 mil, considerado “insignificante” para uma campanha deste nível.

Para se ter uma ideia do baixo valor, o deputado estadual Iran Barbosa (PSOL), por exemplo, que disputa a reeleição por um partido considerado pequeno e detentor de menores recursos, recebeu quase R$ 700 mil.

Por Redação

Foto: Divulgação