Ponto facultativo e feriado de São João alteram funcionamento de serviços em Sergipe

O dia de São João altera funcionamento de diversos estabelecimentos neste sábado (24). Em Sergipe, a véspera do feriado será ponto facultativo para órgãos públicos estaduais e municipais, com exceção dos serviços considerados essenciais.

Por essa razão, a Redação do Portal A8SE preparou uma lista dos locais que estarão abertos e fechados neste fim de semana

Bancos (Sergipe)

Segundo anúncio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias funcionarão normalmente na sexta-feira, véspera de São João, das 10h às 16h. No entanto, não haverá expediente bancário no sábado.

Supermercados (Sergipe)

A Associação Sergipana de Supermercados (Ases) informou que todos os estabelecimentos comerciais de supermercado, hipermercados, mercearias e minimercados do estado estarão fechados no sábado. A medida ocorre em virtude da transferência da comemoração do Dia do Comerciário de outubro para junho.

Mercados e feiras livres (Aracaju)

O Mercado Maria Virgínia Leite Franco, na região central, e setoriais (bairros) estarão fechados no sábado, atendendo solicitação da maioria dos permissionários. Já os mercados Antônio Franco e Thales Ferraz, no Centro, abrem no horário normal, das 6h às 16h45.

As feiras livres que ocorrem no sábado serão antecipadas para sexta. Os bairros são: Santo Antônio, 18 do Forte, Grageru, Marivan e Cirurgia e dos conjuntos São Carlos e Santa Tereza. Já no sábado, não haverá feiras livres.

Comércio (Sergipe)

De acordo com a Federação dos Empregados no Comércio e Serviços do Estado de Sergipe (Fecomse), o comércio do estado não funciona no sábado.

Shoppings

Jardins e Riomar (Capital): sexta – grandes marcas e megalojas funcionam das 9h às 20h; demais lojas, quiosques, lazer e alimentação das 10h às 20h. | sábado – praças de alimentação e lazer operam das 12h às 21h; restaurantes a partir do meio-dia; demais lojas e quiosques estarão fechados; cinemas, hipermercados, clínicas e academias funcionam de acordo com as suas respectivas redes.

Prêmio (Nossa Senhora do Socorro): sexta – alimentação, lojas e quiosques funcionam das 10h às 18h; supermercado das 8h às 20h; cinema das 13h30 às 21h. | sábado – alimentação opera das 12h às 20h; cinema das 13h30 às 21h; lojas, quiosques e supermercado estarão fechados.

Peixoto (Itabaiana): sexta – alimentação, lojas, supermercado e academia funcionam das 9h às 18h; cinema conforme programação. | sábado – alimentação opera das 12h às 22h; cinema conforme programação; lojas, supermercado e academia estarão fechados.

Lazer (Aracaju)

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no Bairro Jardins, abre para atividades de lazer das 5h às 21h30.

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funciona normalmente das 6h às 18h;

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, estará aberto ao público das 9h às 16h;

, no Bairro Industrial, estará aberto ao público das 9h às 16h; Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro) ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

