Polícia Militar conclui Estágio de Primeira Intervenção em Crises no município de Tobias Barreto

Na manhã desta sexta-feira (16), a Polícia Militar de Sergipe concluiu a 1ª edição do Estágio em Primeira Intervenção em Crises. Promovido pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PMSE e supervisionado pela Terceira Seção do Estado-Maior, o treinamento capacitou 24 policiais militares com técnicas de intervenção em situações de alta complexidade, que priorizam a segurança dos policiais e da população.

Durante o ato de encerramento, a subcomandante do Bope e coordenadora do curso, major Belisa França, comentou sobre o esforço do comando da Corporação para capacitar os policiais com técnicas avançadas de intervenção em ocorrências de alto nível de complexidade.

” A ideia do Comando da Corporação é deixar para trás o improviso, o amadorismo e o empirismo, difundindo a doutrina de primeira intervenção, uma doutrina que salva vidas, tanto dos que estão envolvidos na crise (reféns, vítimas, causadores), bem como a vida dos policiais militares que trabalham distantes da capital e que não possuíam tantos recursos técnicos para atender esse tipo de ocorrência. A partir de agora, ainda que o resultado, dentro de uma ocorrência crítica, não seja aquele que a gente deseja, os policiais poderão retornar para suas casas íntegros e conscientes de que os procedimentos técnicos foram adotados”, explicou.

A capacitação e atualização profissional têm sido uma das principais marcas da gestão do atual comando da Polícia Militar, como deixou claro em suas palavras o comandante do Policiamento Militar do Interior (CPMI), coronel Sidney Barbosa.

“No período de quase três anos, a PMSE investiu em torno de cinco milhões de reais na capacitação dos profissionais da Polícia Militar. O Curso de Primeiro Interventor de Crises faz parte dessa estratégia de investimentos. Todos os esforços realizados pela Corporação devem passar pela capacitação dos nossos policiais militares. A nossa finalidade é trazer uma melhor estrutura, desde a atividade-meio até a atividade-fim, para que o policial possa desempenhar bem a sua missão constitucional”, enfatizou o comandante do CPMI, representando o comandante-geral da Corporação, coronel Alexsandro Ribeiro.

O estágio foi composto por 24 alunos, lotados no 6º, 7º e 11º batalhões, na 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM) e Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (Bpati), unidades subordinadas ao Comando do Policiamento Militar do Interior. As aulas envolveram instruções teóricas e práticas, incluindo simulações de cenários como um ataque em uma escola, com o propósito de preparar a tropa para uma resposta rápida, segura e eficiente.

“Hoje é um dia que marca o encerramento de uma etapa desafiadora e intensa. O Estágio de Primeira Intervenção em Crises não é apenas um estágio técnico. Ele é uma verdadeira forja de profissionais preparados para atuar onde muitos hesitam. Durante esse período, aprendemos que conhecimento e preparo salvam vidas”, comentou o concludente do curso, soldado Kaique Feitosa.