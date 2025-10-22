Equipe do IFS Tobias Barreto é campeã da Jornada de Foguetes 2025

A Jornada de Foguetes é promovida pela Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG) e reúne estudantes de todo o país. A participação no evento é restrita às equipes que recebem a carta-convite da organização, enviada apenas às classificadas na etapa inicial da olimpíada. No caso do IFS Tobias Barreto, o grupo garantiu vaga após alcançar 96 metros de distância em um dos lançamentos realizados na primeira fase. “Na primeira etapa, nosso tempo de preparação foi curto. Tivemos menos de um mês entre a inscrição e o lançamento. Nossa equipe construiu três foguetes e escolhemos o melhor para cadastrar”, relembra Vagner Santos, coordenador da equipe.

A construção dos foguetes e feita com garrafas PET de refrigerante, utilizando como propelente uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio. Segundo o docente, a proposta da competição vai muito além do lançamento. “A construção de foguetes de garrafa PET desenvolve habilidades de grande importância tanto no aspecto pessoal quanto profissional, como pesquisa, planejamento, trabalho em equipe, organização, administração de orçamento, divisão de tarefas, aprofundamento técnico e até o desenvolvimento da inteligência emocional para lidar com falhas”, explica Vagner.

Após o convite oficial, a equipe buscou apoio institucional para custear a participação. “Graças aos esforços do diretor-geral Márcio de Melo, do gerente de ensino, à época, Aurivar Fernandes e da coordenadora de Assistência Estudantil, Jéssica de Almeida, a verba foi disponibilizada e obtivemos a certeza de que conseguiríamos participar da jornada”, ressalta o professor.