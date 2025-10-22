Educação
Equipe do IFS Tobias Barreto é campeã da Jornada de Foguetes 2025
O talento, a dedicação e o espírito de equipe levaram estudantes do Instituto Federal de Sergipe (IFS), Campus Tobias Barreto, ao pódio na Jornada de Foguetes 2025, realizada entre os dias 6 e 9 de outubro, no Hotel Fazenda Ribeirão, em Barra do Piraí (RJ). A equipe formada pelo coordenador e professor, Vagner Santos, e pelos alunos: Aislan Francisco dos Santos, Enzo Juan Santana e Riquelme de Souza, do 3º ano do curso técnico integrado em Administração, foi consagrada campeã da competição, representando o IFS com destaque nacional.
Na Moral faz história: 20 Anos da Luadê FM e lança a Maleta Secreta!
Na Moral Esporte Clube! Aqui você fica sabendo de tudo.
Fique ligado: Bala não é troco, é prática abusiva!
Detran/SE recomenda uso de máscaras em suas unidades de atendimento
ECONOMIA – As Startups de Mobilidade: tendências e sustentabilidade
Governador nomeia Fábio Reis como secretário de representação de Sergipe em Brasília
Chuvas intensas geram transtornos e causam alagamentos nos municípios de Sergipe; VÍDEOS
Boa parte da América Latina teve a coragem de denunciar a farsa de Maduro
