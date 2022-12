Pix bate recorde e ultrapassa 100 milhões de transações diárias pela 1ª vez

O Pix bateu recorde de transações diárias na terça-feira (20) ao ultrapassar a marca de 100 milhões de movimentações pela primeira vez desde que foi criado, informou o Banco Central (BC).

A ferramenta de pagamento instantâneo foi usada em 104,1 milhões de operações pelos usuários finais, de acordo com a entidade monetária, superando a marca de 99,4 milhões de transações feitas em 30 de novembro deste ano.

Segundo o BC, os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia e conseguiram atender à alta demanda.

Vale ressaltar que o alcance da nova marca coincidiu com o último dia para o pagamento da 2° parcela do 13° salário. Já o recorde anterior ocorreu na data do pagamento da 1ª parcela do benefício.

Ao todo, o valor financeiro do novo recorde do Pix equivale a R$ 60,3 bilhões.