Pesquisa BTG/FSB: vantagem de Lula para Bolsonaro cai de 11 para 9 pontos

A vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano caiu de 11 para 9 pontos percentuais, de acordo levantamento FSB Pesquisa para o banco BTG Pactual divulgado nesta segunda-feira (22).

De acordo com a sondagem, Lula aparece com 45% das intenções de voto para o pleito de 2 de outubro, mesmo percentual visto no levantamento realizado na semana passada. Já Bolsonaro soma agora 36%, ante 34% na pesquisa anterior.

Ciro Gomes (PDT) somou 6%, enquanto Simone Tebet (MDB) atingiu 3%. Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) tiveram 1% cada um. Já José Maria Eymael (DC), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d’Ávila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

Brancos e nulos somaram 2% e os que disseram que não votam em nenhum dos candidatos foram 4%. Outros 3% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre 19 e 21 de agosto de 2022. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-00244/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O intervalo de confiança é de 95%, o que significa que se a pesquisa fosse realizada 100 vezes, em 95 delas o resultado ficaria dentro da margem de erro.

Segundo turno

Em disputa de segundo turno, o levantamento da FSB Pesquisa revelou que Lula venceria Bolsonaro por 52% a 39% das intenções de voto. Contra Ciro, o petista ganharia por 49% a 30%. Já contra Simone Tebet, Lula teria 53% contra 25% para a senadora.

Na simulação entre Bolsonaro e Ciro, o pedetista venceria o atual presidente por 47% a 40%. Já contra a senadora Simone Tebet, Bolsonaro teria um empate: 42% das intenções de voto para ambos.

Por Anderson Figo