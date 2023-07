Operação prende traficante com drogas, arma de fogo e carro roubado em Tobias Barreto

No final da tarde desta quinta-feira (06), a PM através da Força Tática e Condor do 11° BPM, ao fazer patrulhamento no Conjunto Agripino, cidade de Tobias Barreto, visualizou um veículo Siena aparentemente abandonado.

Após consulta veicular, constatou-se a restrição de roubo atrelada ao carro. Após os policiais colherem informações de populares, chegou-se ao dono do veículo, o qual demonstrando nervosismo e estando com a arma de fogo visível, foi devidamente abordado juntamente com o seu parceiro. Com os suspeitos foram encontrados: substâncias análogas a maconha e a cocaína, balança de precisão, além de uma arma calibre 38.

Diante das circunstâncias apresentadas, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Tobias Barreto para a prática dos demais procedimentos de praxe. Destaca-se que esse é o segundo veículo com restrição de roubo apreendido pelo 11° BPM no dia de hoje.