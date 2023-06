Operação fiscaliza venda clandestina de fogos de artifício em Aracaju

Nesta segunda-feira (19), foi realizada uma operação conjunta para fiscalizar a venda de fogos de artifícios em Aracaju. A ação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). A operação aconteceu em áreas dos mercados centrais da capital.

Em Aracaju, há locais autorizados para a comercialização dos produtos, a exemplo da avenida Maranhão e do bairro Coroa do Meio. “Nós repassamos hoje que eles não podem ficar vendendo aqui na área do mercado. Hoje é só orientação, mas, se estiverem aqui amanhã, o material será apreendido. Nós também iremos buscar os fornecedores. O armazenamento e a venda desse produto aqui traz risco às pessoas”, pontuou a agente de polícia Cristina Souza, da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE).

A autorização para venda é permitida em locais autorizados pela prefeitura ou proprietário do terreno, após as documentações de licença emitidas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. “Os locais autorizados para a venda estão regularizados, mas algumas pessoas estão vendendo de forma clandestina. E essa venda é crime pois é uma ameaça tanto para quem vende, quanto para quem compra, pois não sabemos validade e local de armazenamento”, alertou o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Lima.

Por redação Portal A8SE com informações da SSP/SE